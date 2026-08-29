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        Bitlis'te devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Bitlis'te devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Tatvan ilçesine bağlı Küçüksu mevkisinde Celal Yılmaz yönetimindeki 33 BDJ 52 plakalı saman yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Devrilen tırdan yola saçılan saman torbaları, çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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