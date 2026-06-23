Bitlis'te aracın yakıt deposunda 15 kilo 414 gram esrar ele geçirildi

Bitlis'te aracın yakıt deposuna gizlenmiş 15 kilo 414 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 20 paket halinde 15 kilo 414 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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