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        Bitlis'te bisikletiyle dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

        Bitlis'in Mutki ilçesinde bisikletiyle dereye düşen çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Bitlis'te bisikletiyle dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

        Bitlis'in Mutki ilçesinde bisikletiyle dereye düşen çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Arkadaşlarıyla bisikletle gezen 13 yaşındaki Miraç Barlak, ilçeye bağlı Akıncı köyü bölgesindeki Beyazsu mevkisinde dengesini kaybederek dereye düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Barlak, bölgedeki vatandaşlar tarafından dereden çıkarıldı.

        Ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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