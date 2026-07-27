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        Bitlis'te çuvallara gizlenmiş 8 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'te çuvallara gizlenmiş 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Bitlis'te çuvallara gizlenmiş 8 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'te çuvallara gizlenmiş 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan minibüste yapılan aramada, çuvallara gizlenmiş 12 parça halinde 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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