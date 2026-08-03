Bitlis'te emniyet ve jandarma personeline Van Gölü'nde dalış eğitimi veriliyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir ve iki yıldızlı dalgıç brövesi almak için eğitim alan emniyet ve jandarma personeli, yaptıkları dalışlarla Van Gölü'nün güzelliklerini görme imkanı buluyor.



Yukarı Deniz Derneğince hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "Su Altı Dalış ve Su Sporları Eğitim Projesi" kapsamında güvenlik güçlerine dalgıçlık eğitimi veriliyor.



Bitlis Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından eğitimlere katılan 20'şer personel, Adilcevaz Dalış Okulu'nda hem teorik hem de uygulamalı dalış eğitimi alıyor.



Teorik eğitimde dalış ekipmanlarının kullanımı, tüp basıncı, denge yeleği, regülatör, su altı güvenliği ve acil durum prosedürlerini öğrenen emniyet ve jandarma personeli, dalgıçlar eşliğinde göl kıyısında eğitim dalışı yapıyor.



Dalışlarda Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri, inci kefallerini ve doğal güzellikleri görme imkanı bulan güvenlik güçleri, eğitimlerle su altında görev yapabilecek donanıma kavuşturuluyor.



Kademeli olarak derinleştirilecek eğitimlerde 18 metreye kadar dalışlar yaparak bir yıldız eğitimini tamamlayan personelin daha sonra gece dalışı ve 24 metrelik dalışlarla iki yıldızlı dalgıçlık belgesi almalarının sağlanması hedefleniyor.



- "Eğitmen eşliğinde Van Gölü'nde 37 metreye kadar eğitim dalışı yapabiliyoruz"



Yukarı Deniz Derneği Başkanı ve dalgıç Cumali Birol, AA muhabirine, Valilikle imzaladıkları protokol kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından eğitime katılan 40 personele bröve vereceklerini söyledi.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne iki yıldızlı 20'şer dalgıç yetiştireceklerini anlatan Birol, şöyle konuştu:



"İki gün teorik eğitimler verildi. Arkadaşları suya alarak sığ su çalışmalarını yaptık. 5 dalıştan sonra ara dalışlara geçeceğiz. 20 dalışın ardından iki yıldızlı belgelerini alacaklar. İki yıldızlı bröve eğitimine eylül ayında başlayacağız. Bir yıldızlı dalgıçlar en fazla 18 metre, iki yıldız eğitimini alanlar da 24 metre dalış yapabiliyor. Sportif dalışlarda 30 metreye iniyoruz. Eğitmen eşliğinde Van Gölü'nde 37 metreye kadar eğitim dalışı yapabiliyoruz."



12 dersten oluşan iki günlük teorik eğitimlerde tüpün dalışta kullanımı, hava ve basınç oranları, denge yeleği, elbise ve regülatör kullanımı konularının anlatıldığını belirten Birol, 18 metreye dalış yapabilen bir yıldızlı dalgıçların 20 ara dalışı tamamladıktan sonra iki yıldız için tekrar teorik eğitim alacağını kaydetti.



- "İlk beceri eğitimlerimizi 1,5-2 metre derinliğindeki sığ suda yaptık"



Eğitmenlerden Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2 yıldız dalış eğitmeni ve rehber balıkadam Ali Yücel Çeçe de yapılan protokol gereği dalış merkezinde hem emniyet hem de jandarma personeline eğitim verdiklerini belirtti.



Teorik eğitimlerin ardından su altındaki temel sığ su becerilerini uyguladıklarını dile getiren Çeçe, şunları söyledi:



"İlerleyen süreçte derinliği artırarak beceri kazanmalarını sağlayacağız. Bir görev geldiğinde hiç problem olmadan suyun altına rahatlıkla inip bu görevi icra edebilmelerini sağlayacağız. İlk beceri eğitimlerimizi 1,5-2 metre derinliğindeki sığ suda yaptık ama bu becerilerden sonra derinliği artıracağız. 5 ile 6 metre, 10 ile 12 metre ve 18 metre dalışlarını uygulayacağız. 18 metreye gönül rahatlığıyla dalış yapabilir hale gelecekler."



Çeçe, dalışlarda su altındaki mikrobiyalitleri, inci kefallerini ve zaman zaman da su yılanlarını görme imkanı da bulduklarını ifade etti.



- "Doğal güzelliklere şahit oluyoruz"



Eğitime katılan Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Faysal Karaçay da eğitimin temel mantığının kişisel ve mesleki gelişimi sağlamak olduğunu vurguladı.



Teorik eğitimin ardından dalgıçlar eşliğinde temel dalış becerilerini kazanmak adına 2 metre dalış yaptıklarını dile getiren Karaçay, şunları kaydetti:



"Bunun ardından hocalarımızla 12 ile 18 metre dalışlarımız olacak. Bu eğitimin hem gelişimimize hem de mesleki açıdan verilen görevleri daha iyi ifa etmemize katkısının olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda burada bulunuyoruz. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyoruz. Önceden yüzme tecrübelerimiz olmuştu ama su altında nasıl bir dünya olduğunu ilk defa keşfediyoruz. Burada hem Van Gölü'nün doğal güzelliklerini keşfediyoruz hem de eğitim alıyoruz. Dalışlarda inci kefallerine, mikrobiyalitlere ve diğer canlılara denk geliyoruz."

