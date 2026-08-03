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        Bitlis'te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü uzman çavuş yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 00:12 Güncelleme:
        Bitlis'te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü uzman çavuş yaşamını yitirdi.

        Kale Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde 33 BEC 608 plakalı otomobilin sürücüsü K.Ö, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın kullandığı 13 ABC 216 plakalı motosiklete ve ardından M.K'nin idaresindeki 34 MHT 740 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, uzman çavuş Balaban hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Balaban'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

        Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü K.Ö'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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