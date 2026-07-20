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        Bitlis'te göçer aileler arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde, akraba iki göçer aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Bitlis'te göçer aileler arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde, akraba iki göçer aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Beldeye bağlı Çimen Mahallesi'nin Varan mezrasında dün saat 19.30 sularında Siirt'ten gelerek hayvanlarını otlatan akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada av tüfeğiyle yaralanan A.A. ile başlarına taş isabet etmesi sonucu yaralanan F.A. ve F.A, Bitlis ve Muş'taki hastanelere kaldırıldı.

        Sabah saatlerinde ailelerin çadırlarının bulunduğu bölgeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandan silah sesi gelmesi üzerine güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

        Yapılan incelemede ormanlık alanda hayvanlarını otlatan Y.A. av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Olayın şüphelisi K.A'nın silahını bırakarak kaçtığı belirlendi.

        Kavgada yaralanan F.A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Firari K.A. ise ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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