Bitlis'te mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsağından 101 parça halinde 758 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgen ve tomografilerinde mide ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

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