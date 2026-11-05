Bitlis'te öğrenciler Van Gölü kıyısında çöp topladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayata geçirilen "Mavi Göl Temiz Kıyı Projesi" kapsamında ortaokul öğrencileri tarafından Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan proje için Atatürk Ortaokulu öğrencileri, ilçe protokolüyle Erzen Hatun Parkı'nda bir araya geldi.

Buradan Van Gölü kıyısına gelen öğrenciler, çevrede biriken çöpleri topladı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, projenin çocukları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek ve onlara temizlik alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

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Çevre temizliğinin önemine vurgu yapan Gülmez, şunları kaydetti:

"Ahlat'taki kıyılarımızda temizlik çalışmalarımıza devam ediyor, çöplerimizi topluyoruz. Aslında çocuklarımız aracılığıyla tüm Türkiye'ye mesaj vermek istiyoruz. Çevremizi temiz tutalım çünkü Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız temizliğe en fazla önem vereninizdir.' diye buyuruyor. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı temizliğe dikkat etmeye, çevremizi temiz tutmaya ve özellikle Van Gölü'ne sahip çıkmaya davet ediyorum."

Öğrenciler de projeye katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.