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        Bitlis'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Bitlis'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Yemişli Mahallesi'nde M.C'nin kullandığı 06 AR 802 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 13 AAT 759 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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