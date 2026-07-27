Bitlis'te otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 27.07.2026 - 20:14 Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yemişli Mahallesi'nde M.C'nin kullandığı 06 AR 802 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 13 AAT 759 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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