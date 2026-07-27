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        Şehit Gazi-Sen Eğitim Sendikası temsilcileri Bitlis'te buluştu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Şehit Gazi-Sen Eğitim Sendikası temsilcilerinin katılımıyla "Büyük Türkiye Buluşması ve Genişletilmiş Temsilciler İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Şehit Gazi-Sen Eğitim Sendikası temsilcileri Bitlis'te buluştu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Şehit Gazi-Sen Eğitim Sendikası temsilcilerinin katılımıyla "Büyük Türkiye Buluşması ve Genişletilmiş Temsilciler İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Tatvan Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.


        Toplantıda konuşan Şehit Gazi-Sen Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın, ülkenin dört bir yanından temsilcilerin katılımıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Toplantının hayırlı olmasını dileyen Dalgın, "Bu buluşma vatanı yaşatmak için can verenlerin, bedel ödeyenlerin ve o asil ruhla nesiller yetiştirmek için ant içmiş eğitim neferlerinin irade beyanıdır. Milli şuur ve kültürel kodlarımıza bağlı, küresel dünyada rekabet edebilecek düzeyde donanımlı, analitik düşünen ve katma değer üreten bir neslin yetişmesine öncülük etme amacındayız." dedi.

        Omuzlarındaki yükün farkında olduklarını ifade eden Dalgın, şöyle devam etti:

        "Bize bu vatanı ve mesleği emanet edenlere borcumuz vardır. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek için bütün gücümüzle çalışmaktayız. 'Terörsüz Türkiye' sürecini gittiğimiz bütün illerde konuşuyoruz. 35 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Bölge insanı eğitimden, tarımdan, hayvancılıktan edilmiş. Binlerce insan göç etmek zorunda kalmış. Rabbim bir daha o günlere yaşatmasın."

        Konuşmanın ardından sendikal faaliyetler, eğitim ve AR-GE çalışmaları, eğitim çalışanlarının özlük hakları ve hukuki destek mekanizmaları ele alındı.

        Toplantıya sendikanın yöneticileri ile temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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