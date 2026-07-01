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        Bitlis'te "Turizm Master Planı Çalıştayı" düzenlendi

        Bitlis'te turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği "Turizm Master Planı Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Bitlis'te "Turizm Master Planı Çalıştayı" düzenlendi

        Bitlis'te turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği "Turizm Master Planı Çalıştayı" düzenlendi.


        Valilik koordinesinde Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis Belediyesi işbirliğiyle başlayan çalıştayda kentin turizm alanındaki öncelikleri ile gelecek 10 yıla yönelik stratejik planlamalar ele alındı.

        Üniversitenin Senato Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

        Turizm alanında kalıcı başarı için planlı hareket edilmesi gerektiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bir planlama yapmadan turizmi geliştirmemiz bu alanda kayda değer adımlar atmamız mümkün değil. Bitlis denince benim aklıma birçok alan geliyor. Turizm ve kültür bunların en başında geliyor. Daha önce Nemrut Kalderası için de bir çalıştay yapmıştık. Buradan şu müjdeyi tekrarlamış olalım. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Nemrut'un milli park olarak ilan edilerek Resmi Gazete'de yayımlanacağı müjdesini halkımızla paylaşmak istiyorum. Milli park ilanı ile yerli ve yabancı turist sayısında ciddi artış bekliyoruz. Orada koruma kullanma dengesi içinde bu doğal güzelliği tanıtmak için çalışmalar yapılacak."

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Nemrut Jeoparkı Projesi'nin sürdüğünü ve tabelaların bir kısmının takıldığını dile getirdi.

        Master planı içinde bazı önceliklerinin olacağını ifade eden Elmastaş, "10 yıllık bir planlamadan bahsediyoruz. Burada öncelikli yatırımlar kısa, orta ve uzun vadeli olarak ayrıştırılacak. Bitlis artık eski Bitlis değil. Özellikle Bitlis Belediyesinin gayretleri ile belli bir noktaya geldi. Artık insanlar Bitlis'e yönelmeye başladı. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte gelecek misafirler için hazırlık ve planlama yapmamız gerekiyor. Konaklamadan diğer alanlara kadar hepimize işler düşüyor." dedi.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise kent merkezinde yürütülen sokak sağlıklaştırma ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Çalıştayın yerel yönetimler açısından önemli bir rehber niteliği taşıyacağını belirten Tanğlay, dere üstü yapıların kaldırılmasıyla kentte önemli bir dönüşüm sürecinin yaşandığını vurguladı.

        Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesi işbirliğiyle tarihi yapıların korunması ve turizme kazandırılması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Tanğlay, tarihi çarşıda bulunan tescilli yapıların restorasyonu ile sokak sağlıklaştırma projelerine yönelik kapsamlı bir yol haritasının oluşturulmasının önemine değindi.

        Programa DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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