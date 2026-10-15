Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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