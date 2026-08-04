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        Bitlis'te vakıf geleneği kapsamında vatandaşlara soğuk su ikram edildi

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Ataullah Efendi Bin Şemseddin Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında vatandaşlara soğuk su ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Bitlis'te vakıf geleneği kapsamında vatandaşlara soğuk su ikram edildi

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Ataullah Efendi Bin Şemseddin Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında vatandaşlara soğuk su ikram edildi.

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin sıcak günlerinde düzenlenen program kapsamında kent merkezi ile vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda soğuk su dağıtımı gerçekleştirildi.

        Etkinlikle, vakfiyede yer alan hayır şartının yerine getirilmesinin yanı sıra asırlık vakıf geleneğinin yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma anlayışının yaşatılması amaçlandı.

        Soğuk su ikramından yararlanan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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