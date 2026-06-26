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        Bitlis'te yayla yollarında karla mücadele mesaisi sürüyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları ekiplerin çalışmasıyla yeniden açılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Bitlis'te yayla yollarında karla mücadele mesaisi sürüyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları ekiplerin çalışmasıyla yeniden açılıyor.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, haziran ayında da ulaşımın sağlanamadığı yaylaların yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

        Hayvancılıkla uğraşan besicilerin yaylalara güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, bazı noktalarda yüksekliği 3 metreyi bulan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor.

        Ekipler, kısa sürede yolların tamamını açarak insanların yaylalara ulaşımını sağlamayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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