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        Bitlis'te yeni mesire alanı ve yürüyüş yolu yapılıyor

        Bitlis'te yeni mesire alanı ve yürüyüş yolu için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Bitlis'te yeni mesire alanı ve yürüyüş yolu yapılıyor

        Bitlis'te yeni mesire alanı ve yürüyüş yolu için çalışmalar sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, dinlenebileceği ve yürüyüş yapabileceği sosyal yaşam alanlarının inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Mevlana Parkı'nda yeni mesire alanı ve yürüyüş yolunun yapımı için çalışmalar yürütülüyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından modern ve yaşanabilir bir yaşam alanı vatandaşların hizmetine sunulacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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