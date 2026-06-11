Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bitlis'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 23:05 Güncelleme:
        Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bitlis'te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Bitlis-Tatvan kara yolundaki Karmuç Köprüsü mevkisinde, düğün konvoyunda bulunan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!

        Benzer Haberler

        Bitlis Eren Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı
        Bitlis Eren Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı
        BEÜ'de mezuniyet coşkusu; 2 bin 800 öğrenci kep attı
        BEÜ'de mezuniyet coşkusu; 2 bin 800 öğrenci kep attı
        BEÜ'de mezuniyet sevinci
        BEÜ'de mezuniyet sevinci
        Tatvan'da "Maarifin Kalbinde" sergisi açıldı
        Tatvan'da "Maarifin Kalbinde" sergisi açıldı
        Tatvan'da kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
        Tatvan'da kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
        Bitlis'in doğal güzelliklerine yoğun ilgi
        Bitlis'in doğal güzelliklerine yoğun ilgi