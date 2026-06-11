Tatvan'da kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen sergide yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yöresel yemek yarışmasının ardından katılımcılar standları gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kiyasettin Cebe, emeği geçen usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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