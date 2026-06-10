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        Bitlis Spor 1916 play-off karşılaşmasında Hakkari Zapspor'u mağlup etti

        Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Bitlis 1916 Spor, play-off karşılaşmasında Hakkari Zapspor'u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Bitlis Spor 1916 play-off karşılaşmasında Hakkari Zapspor'u mağlup etti

        Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Bitlis 1916 Spor, play-off karşılaşmasında Hakkari Zapspor'u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Bitlis Merkez Eren Stadyumu'nda 16.00'da başlayan karşılaşma normal sürede 0-0 berabere tamamlandı.

        Uzatmaların ikinci devresinde ev sahibi takım, 118. dakikada Yusuf Bayram'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

        Karşılaşmanın 120. dakikasında Ümit Koz'un kaydettiği penaltı golüyle farkı ikiye çıkaran Bitlis ekibi, maçı kazanarak finale yükseldi.


        Maçın son düdüğüyle sahaya inen Bitlisli taraftarlar davul zurna eşliğinde futbolcularla halay çekerek galibiyeti kutladı.


        Karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Hakkari Emniyet Müdürü Attila Ayata, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve taraftarlar izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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