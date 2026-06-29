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        Doğaseverler Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yaptı

        Bitlis'te bir grup doğasever, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasındaki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Doğaseverler Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yaptı

        Bitlis'te bir grup doğasever, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasındaki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yaptı.

        Bitlis İHH Arama Kurtarma Ekip Lideri Kadir Kaçmaz ve arama kurtarma ekibi üyelerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Tatvan yamacından sabah erken saatlerde tırmanışa geçti.


        Dağın zirvesine ulaştıktan sonra Nemrut Kalderası'nı çevreleyen hatta yürüyen doğaseverler, Nemrut Krater Gölleri'ni, Van Gölü'nü, Süphan Dağı'nı, Güroymak ve Tatvan ilçelerini zirveden görme imkanı buldu.


        Doğaseverler, kalderanın üzerini kaplayan sis bulutunun gün doğumuyla oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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