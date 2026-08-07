Güroymak'ta mezbaha ve hayvan pazarının su ihtiyacı yeni hatla karşılanacak

Bitlis'in Güroymak Belediyesi tarafından mezbaha ve hayvan pazarının içme ve kullanım suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen 1700 metrelik içme suyu hattı çalışmaları sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında mezbaha ve hayvan pazarı tesislerinin su ihtiyacını karşılayacak yeni içme suyu hattı inşa ediliyor.



Toplam 1700 metre uzunluğundaki hattın tamamlanmasıyla tesislerin içme ve kullanım suyu ihtiyacının bu hat üzerinden karşılanması planlanıyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, ilçede altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.



İçme suyu hattının tesislerin uzun yıllar boyunca su ihtiyacını güvenli ve kesintisiz şekilde karşılayacağını ifade eden Mutlu, ilçenin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet ve yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.



