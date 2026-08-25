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        Hasan dede giydiği temsili savaş kıyafetiyle Malazgirt ruhunu yaşatıyor

        Denizli'nin Tavas ilçesinden Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen 72 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği temsili savaş kıyafeti ve elindeki savaş aletiyle Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Hasan dede giydiği temsili savaş kıyafetiyle Malazgirt ruhunu yaşatıyor

        Denizli'nin Tavas ilçesinden Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen 72 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği temsili savaş kıyafeti ve elindeki savaş aletiyle Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

        Vatani görevini 1974'te Muş'un Malazgirt ilçesinde yapan Keskin, o yıldan sonra Sultan Alparslan'a duyduğu sevgiyi ve Malazgirt ruhunu yaşatmaya çalışıyor.

        Özel yaptırdığı temsili savaş kıyafetini giyerek illeri dolaşan Keskin, insanlara Malazgirt Zaferi'nin önemini, Sultan Alparslan'ı anlatıyor.

        Bu yıl da şanlı zaferin 955. yıl dönümü kutlamaları için Ahlat'a gelen Keskin, üzerindeki savaş kıyafeti ve elindeki savaş aletiyle görenlerin ilgisini çekti.

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        Etkinliklerin yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde stantları dolaşan Keskin, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

        - "Alparslan'ın ruhunu yaşattığım için herkes beni seviyor"

        Keskin, AA muhabirine, her yıl Malazgirt ve Ahlat'taki törenlere gelerek Sultan Alparslan'ın ruhunu yaşatmaya çalıştığını söyledi.

        Sultan Alparslan'ın 1071'de Malazgirt'e girerek bu toprakları vatan kıldığını anlatan Keskin, şöyle konuştu:

        "Güçlü Türkiye, güçlü Recep Tayyip Erdoğan var. Onun sayesinde ülkede güçlü bir hareket var. Türk milleti 1000 yıldan bu yana bu topraklardadır. Alınan bu topraklar ebediyen Türk halkınındır. İstanbul'dan aldığım bu kıyafetlerle 8 yıldır illeri dolaşıyorum. Yıllardır Malazgirt'e, Ahlat'a geliyorum. Bu ruhu yaşatmak için çalışıyorum ve Türkiye'yi dolaşıyorum. Yaklaşık 60 vilayete gittim. Alparslan'ın ruhunu yaşatmak istiyorum."

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        Gittiği illerde medrese ve camilerde çocuklara Selçuklu ve Osmanlı tarihini anlattığını belirten Keskin, herkesin kendisine ilgi gösterdiğini kaydetti.

        Keskin, "Çocuklar, büyükler benimle fotoğraf çektiriyor. Alparslan'ın ruhunu yaşattığım için herkes beni seviyor. Ben de çocukları çok seviyorum ve onlara dillere destan Alparslan 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'nı anlatıyorum." dedi.

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