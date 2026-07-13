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        Hizan Kaymakamı Mete Öztürk görevine başladı

        Bitlis'in Hizan ilçesine atanan Kaymakam Mete Öztürk, ilçeye gelerek görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Hizan Kaymakamı Mete Öztürk görevine başladı

        Bitlis'in Hizan ilçesine atanan Kaymakam Mete Öztürk, ilçeye gelerek görevine başladı.

        Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Hizan Kaymakamlığı görevine atanan Öztürk, görevinin ilk gününde kurum amirleri tarafından karşılandı.

        Ardından makamında kurum müdürleriyle bir araya gelen Öztürk, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Hizan'da görev yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Öztürk, devletin imkanlarının vatandaşların huzuru, güvenliği ve refahı için kullanılacağını ifade etti.

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