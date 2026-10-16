Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Hizan'da ev yangını söndürüldü

        Hizan'da ev yangını söndürüldü

        Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Hizan'da ev yangını söndürüldü

        Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenikent Mahallesi'nde Nusret Temiz'e ait evde, ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

        Yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        "Boşanmayı ben istedim"
        "Boşanmayı ben istedim"
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması

        Benzer Haberler

        AK Parti Hizan İlçe Başkanlığının ekim ayı danışma meclisi toplantısı yapıl...
        AK Parti Hizan İlçe Başkanlığının ekim ayı danışma meclisi toplantısı yapıl...
        Bitlis'te okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor
        Bitlis'te okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor
        Bitlis'te 2026 yılı yatırımları ve KÖYDES projeleri değerlendirildi
        Bitlis'te 2026 yılı yatırımları ve KÖYDES projeleri değerlendirildi
        BSB Yönetim Kurulundan Rektör Elmastaş'a ziyaret
        BSB Yönetim Kurulundan Rektör Elmastaş'a ziyaret
        Bitlis Eren Üniversitesinde Entertech Girişim Ofisi açıldı
        Bitlis Eren Üniversitesinde Entertech Girişim Ofisi açıldı
        5 farklı ülkeden 35 gençlik çalışanı Bitlis'te ağırlandı
        5 farklı ülkeden 35 gençlik çalışanı Bitlis'te ağırlandı