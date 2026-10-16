Hizan'da ev yangını söndürüldü
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 16.10.2026 - 18:34 Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikent Mahallesi'nde Nusret Temiz'e ait evde, ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangında evde hasar oluştu.
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