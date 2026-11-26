Bitlis GSB Kız Yurdu’nda kalan öğrenciler, Filistin’de savaşın mağduru olan çocuklara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir koreografiye imza attı. Filistin temalı görsel çalışma, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Bitlis Kız Yurdu’nda kalan öğrenciler, Filistin’de yaşanan insani drama ve özellikle savaşlardan etkilenen çocukların yaşadığı acılara dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Öğrencilerin dayanışma içerisinde hazırladığı Filistin temalı koreografi, barış ve kardeşlik mesajı verdi. Bitlis GSB Kız Yurdu Müdürü Tülay Yüzdemir, etkinliğin yalnızca bir farkındalık çalışması olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin vicdan, merhamet ve toplumsal sorumluluk bilincini yansıttığını belirtti.

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Filistin’de yaşananların özellikle çocuklar üzerinde derin yaralar açtığını ifade eden Yüzdemir, çocukların korkuyla değil umutla büyüdüğü, oyun seslerinin siren seslerine karışmadığı bir dünyanın herkesin ortak dileği olduğunu söyledi. Hazırlanan video ile Filistin’de yaşananlara dikkat çekmeyi ve savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocukların sesi olmayı amaçladıklarını kaydeden Yüzdemir, hiçbir çocuğun milliyeti, dili veya dini nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini vurguladı. Yüzdemir, "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın, hiçbir çocuk savaşın gölgesinde büyümesin. Her çocuğun yaşama, güven içinde büyüme ve geleceğe umutla bakma hakkı vardır" dedi.

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Farkındalık çalışmasında emeği geçen öğrencilere teşekkür eden Yüzdemir, insanlığın ortak vicdanının yaşanan acılar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.