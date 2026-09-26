Tatvan'da dolu ve sağanak etkili oldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Giriş: 26.09.2026 - 15:30 Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, kısa süre sonra doluya dönüştü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı alanlara ve iş yerlerine sığındı.
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