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        Tatvan'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Tatvan'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezinde öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, kısa süre sonra doluya dönüştü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı alanlara ve iş yerlerine sığındı.

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