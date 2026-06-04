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        Tatvan'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği yapıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Tatvan'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği yapıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi.


        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Van Gölü sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere sıfır atık ve çevre bilinci konusunda eğitim verildi.

        Öğrenciler daha sonra sahilde çöp topladı, paten yarışmasına katıldı.


        Tatvan Şehit Öğretmen Bayram Yasemin Tekin İlkokulu Müdürü Ali Güllütaze, öğrencilerde çevre bilincini geliştirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Etkinlik öncesi öğrencilere çevre temizliği ve doğanın önemi konusunda bilgilendirme yapıldığını belirten Güllütaze, "Çevre temizliği sonrası öğrencilerimiz arasında paten yarışması düzenledik. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimize ödüller verildi." dedi.

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