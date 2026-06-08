Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri "3. Bolu Teknoloji Festivali"nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarışacak

        "3. Bolu Teknoloji Festivali"nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarışacak

        "3. Bolu Teknoloji Festivali", ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla 11 Haziran'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:04 Güncelleme:
        "3. Bolu Teknoloji Festivali"nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarışacak

        "3. Bolu Teknoloji Festivali", ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla 11 Haziran'da düzenlenecek.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ev sahipliğinde, 11 Haziran'da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda düzenlenecek festival öncesi öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor.

        İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin katılacağı etkinlikte, "Çizgi İzleyen Robot", "Mini Sumo Robot" ve "RoboHokey" kategorilerinde yarışmalar yapılacak.

        İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Karaoğlan, AA muhabirine, festivalin her yıl büyüyerek geliştiğini söyledi.

        Festivalin ilk yılında yalnızca "Çizgi İzleyen Robot" yarışmasının düzenlendiğini anımsatan Karaoğlan, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz festivalde 3 kategoride toplam 169 takımımız bulunuyor. Bunların 132'si Bolu merkez ve ilçelerinden, 37'si ise il dışından başvurdu. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde öğrencilerimiz yarışacak." diye konuştu.

        Karaoğlan, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisinin her geçen gün arttığını ve hazırlık sürecinin onların gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu projelerin hazırlık süreci öğrencilerimizin çok yönlü yetişmeleri açısından büyük fırsat. Bakanlığımızın eğitim politikaları da bu yönde. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimiyle koordineli şekilde yürütülen çalışmaların ev sahipliğini okulumuz yapıyor. İlkokul 4'ten başlayarak lise son sınıfa kadar tüm seviyelerde öğrenciler bu çalışmaların içerisinde yer alıyor."

        Öğrencilerin yıl boyunca derslerden arta kalan zamanlarında okula gelerek projeleri üzerinde çalıştığını anlatan Karaoğlan, öğretmenlerin rehberliğinde yürütülen projelerin gençlerin akademik ve kişisel gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

        Karaoğlan, çocukların teknolojiye ilgi ve merakının görmezden gelinemeyeceğine değinerek, "Burada teknolojinin üretim ve geliştirme yönünü deneyimliyorlar. Bu çalışmalar, öğrencilerimizi teknolojinin bağımlılık oluşturabilecek yönlerinden uzaklaştırırken üretkenliğe yönlendiriyor. Hem kültürümüzü hem de öğrencilerimizi geliştirmek adına bu tür çalışmaları desteklemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verileceği festivaldeki yarışma kategorilerinin aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ulusal robot yarışmalarında yer aldığına işaret eden Karaoğlan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Öğrencilerimiz projelerini geliştirerek ilerleyen süreçte TEKNOFEST gibi organizasyonlara da katılabilirler. Bu yıl Antalya'da gerçekleştirilen ulusal yarışmalarda okulumuzun takımı finalde yarışma başarısı gösterdi. Festivalimiz, öğrenciler için önemli bir hazırlık ve tecrübe kazanma ortamı sunuyor."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Yaz meyvelerinde fiyatlar düşüşe geçiyor "Pazarımız her aileye, her keseye...
        Yaz meyvelerinde fiyatlar düşüşe geçiyor "Pazarımız her aileye, her keseye...
        Gölköy Baraj Gölü tam doluluk seviyesine ulaştı
        Gölköy Baraj Gölü tam doluluk seviyesine ulaştı
        Geleneksel Hacet Bayramı'nda yarım tondan fazla et dağıtıldı
        Geleneksel Hacet Bayramı'nda yarım tondan fazla et dağıtıldı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Kamyonet ile TIR çarpıştı: 3 yaralı
        Kamyonet ile TIR çarpıştı: 3 yaralı
        Bolu'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bolu'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı