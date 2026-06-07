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        Bolu'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bolu'da kamyonetin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 23:28 Güncelleme:
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        Bolu'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bolu'da kamyonetin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden S.Ç. idaresindeki 06 FAN 064 plakalı kamyonetin, Yenice Pınar Köyü kavşağında önünde seyreden E.Ç. yönetimindeki 14 HD 008 plakalı tıra çarpması sonucu kaza meydana geldi.

        Kazanın ardından olay yerine, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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