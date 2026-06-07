Bolu'da "36. Geleneksel Göynük Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü" etkinlikleri sona erdi

Bolu'da düzenlenen "36. Geleneksel Göynük Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü" etkinlikleri tamamlandı.



Hamamönü Meydanı'nda başlayan etkinlikler kapsamında Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanan geleneksel anma yemeği için kazanlar kuruldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından başlayan programda, binlerce kişiye yemek ikram edildi.



Ömer Sıkkın Hazretleri Türbesi önünden İnegöl Mehteran Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşle Belediye Meydanı'ndaki tören alanına ulaşan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.





Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından İlçe Müftülüğünce Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.



Bolu'nun yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşın katıldığı anma programı, çeşitli etkinliklerle sona erdi.



Etkinliklere, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Emrah Işık, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

