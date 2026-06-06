Bolu'da "36. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" etkinlikleri başladı

Bolu’da "36. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" etkinlikleri tiyatro gösterisiyle başladı.





Göynük Belediye Sahnesi’nde düzenlenen anma programları kapsamında, Göynük Ortaokulunun öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi yapıldı.





Etkinlikte, Kocaeli’nden gelen musiki grubu, "Tasavvuf Musikisi Dinletisi" ile seçkin eserleri seslendirdi.



Programın ardından Belediye Meydanı’nda düzenlenen semazen gösterisi, etkinliklere katılanlara manevi atmosfer yaşattı.



Etkinliklere Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Göynüklü Yavuz Engin, kurum amirleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"36. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" etkinliklerinin ana programı ise yarın gerçekleştirilecek.



Program kapsamında mehteran eşliğinde tören alanına yürüyüş, açılış konuşmaları, mehter gösterisi ve Gazi Süleyman Paşa Camii’nde mevlit programı düzenlenecek. Ayrıca etkinliğe katılacak olanlara geleneksel ikramlarda bulunulacak.



















