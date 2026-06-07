Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde 2 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde 2 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde arızalanan bir tır sağ şeritte kaldı. Bu sırada bölgede seyreden 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda aksama yaşandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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