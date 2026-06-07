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        Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde 2 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 20:14 Güncelleme:
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        Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde 2 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

        Otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde arızalanan bir tır sağ şeritte kaldı. Bu sırada bölgede seyreden 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda aksama yaşandı.

        Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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