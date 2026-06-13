Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Ahşap kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

        Ahşap kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

        Bolu'da Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ahşap yakma kursuna katılan kadınlar, doğadan, hayvanlardan ve tarihi yapılardan ilham alarak hazırladıkları eserlerle ahşabı sanat eserine dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Ahşap kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

        Bolu'da Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ahşap yakma kursuna katılan kadınlar, doğadan, hayvanlardan ve tarihi yapılardan ilham alarak hazırladıkları eserlerle ahşabı sanat eserine dönüştürüyor.


        Bolu Müftülüğü Muazzez Ercan Aile ve Gençlik Merkezi'nde şubat ayında ilk kez açılan ahşap kursuna çoğunluğu ev hanımı 15 kadın kayıt yaptırdı.

        Temmuza kadar devam edecek kursa katılanlar, ahşap yüzeylere özel yakma kalemleriyle işledikleri desenlerle tablolar, sehpalar ve çeşitli dekoratif ürünler ortaya çıkardı.

        Kursiyerlerin doğanın yanı sıra camiler, tarihi yapılar ve geleneksel mimari unsurlardan esinlenerek hazırladıkları eserler, hem dekoratif amaçlı kullanılıyor hem de hediye olarak değerlendiriliyor.

        - "Beklediğimizden çok daha iyi sonuç aldık"

        Bolu İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Alanı usta öğreticisi Naile Can, AA muhabirine, bu yıl ilk kez açılan kursun beklediklerinden fazla ilgi gördüğünü söyledi.

        Ahşap yakma sanatının sabır ve dikkat gerektirdiğini belirten Can, kursiyerlerin kısa sürede önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.

        Can, kursiyerlerin kısa sürede başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirerek, "Kursa ilk başladığımızda ahşap yakmada ne ürün çıkarabiliriz ki zorlanırız diye düşünürken beklediğimizden çok daha iyi sonuç aldık. Masalar, sehpalar, tablolar yaptık. Bu kadarını ben de beklemiyordum." diye konuştu.

        Çalışmalarda doğa, mimari ve dini motiflerin sıklıkla tercih edildiğini anlatan Can, "Ahşap yakma sonucu ortaya çıkan ürünler dekoratif olarak kullanılan ürünler. Çeşit çeşit ürünler yaptık." dedi.

        - "Çok keyifli bir kurs"

        Ev hanımı 45 yaşındaki Yelda Üretmen de kursa boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla katıldığını söyledi.

        Bu alanda daha önce bilgisinin olmadığını belirten Üretmen, "Hocamızın sayesinde öğrendim. Çok güzel objeler, tablolar, masalar yaptık. Devamı olsun isterim." ifadesini kullandı.

        Kursiyer 36 yaşındaki Zülal Çanlıoğlu ise kursun kendisi için sosyal ortam oluşturduğunu dile getirerek, "Çok keyifli bir kurs. Aslında çok fazla kurslara katılan, devam edebilen bir insan değilim ama hocamız enerjisiyle bana istek verdi. Çok keyifli. İnşallah devam eder." diye konuştu.

        Çalışmalarını evinde sürdürebilmek için ahşap yakma makinesi aldığını ifade eden Çanlıoğlu, yaptığı ürünleri daha çok hediye amaçlı değerlendirmeyi düşündüğünü kaydetti.

        Kursiyer 45 yaşındaki İpek Sarıer, ahşap yakma sanatını severek yaptığını anlatarak, "Evde de yapıyorum ayrıca. Tablolar, sehpalar, duvar saatleri, ayna yapıyoruz. Ben de yapıp hediye etmeyi seviyorum." dedi.

        Sarıer, kurs sona erdikten sonra da çalışmalarına devam etmeyi planladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Yargıtay’ın çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’ın çıraklık sigortası kararı
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        "24 yıldır beklediğimiz bir maç!"
        "24 yıldır beklediğimiz bir maç!"
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        33 ilin başsavcısı değişti
        33 ilin başsavcısı değişti
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı

        Benzer Haberler

        Bolu'da 3 bin 154 öğrenci LGS'de ter döktü
        Bolu'da 3 bin 154 öğrenci LGS'de ter döktü
        Bolu adliyesinde HSK kararnamesi: 7 isim gitti, 4 isim geldi
        Bolu adliyesinde HSK kararnamesi: 7 isim gitti, 4 isim geldi
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sabır ve estetiğin buluştuğu hüsnühat, kurs çatısı altında geleceğe taşınıy...
        Sabır ve estetiğin buluştuğu hüsnühat, kurs çatısı altında geleceğe taşınıy...
        Bolu'da Erpiliç ve Akpiliç firmalarına kayyım atandı: 4 gözaltı
        Bolu'da Erpiliç ve Akpiliç firmalarına kayyım atandı: 4 gözaltı
        Bolu'da dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
        Bolu'da dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı