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        AK Parti Grup Başkanvekili Usta ile koruması, Bolu'da trafik kazasında hafif yaralandı

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ile koruması, Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 18:20 Güncelleme:
        AK Parti Grup Başkanvekili Usta ile koruması, Bolu'da trafik kazasında hafif yaralandı

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ile koruması, Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında hafif yaralandı.

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül'ün Kocaeli'deki cenaze törenine katılmak üzere Ankara'dan yola çıkan Usta'nın içinde bulunduğu otomobil, Çaydurt mevkisinde aynı yönde giden başka bir otomobille çarpıştı.

        Kazada, Usta ile koruması hafif yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Usta ve koruması, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Acil serviste tedavileri yapılan ve kontrol amaçlı servise alınan Usta ile korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada, kazayı haber alan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Usta'yı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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