Anadolu Otoyolu'nda kamyonla cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonla cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Otoyolun Ankara istikameti Yeniçağa gişeleri mevkisinde E.K. idaresindeki 58 NK 399 plakalı kamyon ile önünde seyreden D.Y. yönetimindeki 06 BAS 676 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cip sürücüsü ile eşi D.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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