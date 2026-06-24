Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Yeniçağa gişeleri mevkisinde İ.S. idaresindeki 54 AED 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan otomobil sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
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