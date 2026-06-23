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        Bolu'da yabani salep toplayan 3 kişiye toplam 2 milyon lira ceza

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yabani salep topladığı belirlenen 3 kişiye, toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Bolu'da yabani salep toplayan 3 kişiye toplam 2 milyon lira ceza

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yabani salep topladığı belirlenen 3 kişiye, toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari ceza uygulandı.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yeniçağa ilçesi Çamlık köyü arazisinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri koordinesinde kontrol yapıldı.

        Kontrollerde, toplanması yasak yabani salepten 4,5 kilogram topladığı belirlenen 3 kişideki bitkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında "biyoçeşitliliği tahrip etme"den işlem yaptığı şahıslara, 699 bin 245'er lira olmak üzere toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari ceza kesildi.

        Açıklamada, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmaların gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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