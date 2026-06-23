Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da maden ocağındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

        Bolu'da maden ocağındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Muhammed Özkul'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Bolu'da maden ocağındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Muhammed Özkul'un cenazesi toprağa verildi.

        Özkul için Gökçesu beldesindeki Atatürk Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, belde mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, Özkul'un yakınlarının yanı sıra Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız ve Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ile vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında 17 Haziran'da göçük meydana gelmiş, göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmış, toprak altında kalan Muhammed Özkul'u (49) kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmaların 6'ncı gününde dün Özkul'un cesedine ulaşılmıştı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden D.Y. tutuklanmış, A.B. ile İ.Y. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Diğer zanlı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu

        Benzer Haberler

        Göçükte yaşamını yitiren maden işçisi toprağa verildi
        Göçükte yaşamını yitiren maden işçisi toprağa verildi
        Bolu'da feci motosiklet kazası: 1 ölü
        Bolu'da feci motosiklet kazası: 1 ölü
        Bolu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Bolu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce savruldu: 1 ölü
        Kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce savruldu: 1 ölü
        Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
        Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
        Madende göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde (3)
        Madende göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde (3)