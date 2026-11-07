Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Köroğlu Rampaları mevkisinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, aynı bölgede 4 otomobil ile 1 tır da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kazaya karıştı.

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