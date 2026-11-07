Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 6 otomobil ile 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 6 otomobil ile 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Köroğlu Rampaları mevkisinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, aynı bölgede 4 otomobil ile 1 tır da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kazaya karıştı.
Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Otoyol Jandarması sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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