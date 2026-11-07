Bolu Dağı'nda kar ve sis

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Türkiye'nin kara yolu ulaşımında önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı’nda gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Asfalt kar tutmazken, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde aralıklarla hafif kar yağışı etkisini sürdürdü. Bölgede hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

BOLU Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu.

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