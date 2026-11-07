D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.
Bölgede gece boyu etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oldu.
Yağış sonrasında yeşil alanlar ile ağaçların üzeri ince beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı.
Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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