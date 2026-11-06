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        78 kişinin öldüğü otelin önünde aileler basın açıklaması yaptı

        BOLU'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında, yakınlarını kaybeden aileler, facianın yaşandığı otelin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Gözyaşı döken aileler, yangında sorumluluğu bulunduğu belirtilen kamu görevlileri hakkında henüz dava açılmadığını belirterek tepki gösterildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:52 Güncelleme:
        78 kişinin öldüğü otelin önünde aileler basın açıklaması yaptı

        BOLU'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında, yakınlarını kaybeden aileler, facianın yaşandığı otelin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Gözyaşı döken aileler, yangında sorumluluğu bulunduğu belirtilen kamu görevlileri hakkında henüz dava açılmadığını belirterek tepki gösterildi.

        Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında 36'sı çocuk, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından kurulan Kartalkaya Aile Platformu öncülüğünde, yakınlarının kaybedenler facianın yaşandığı otelin önünde basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Açıklama öncesinde ve sırasında duygusal anlar yaşandı, yakınlarını kaybeden aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Basın açıklamasına Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan ve yangında yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Yangında sorumluluğu bulunduğu belirtilen kamu görevlileri hakkında henüz dava açılmamasına tepki gösterildi.

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        'ACIMIZI GÖRMEK İSTİYORSANIZ GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKIN'

        Yangında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, otel önünde yaptığı açıklamada, "6 Kasım 2026 sizin için öyle. Bizim için değil. Bizim için hala 21 Ocak 2025. Yüreğimizdeki ateş ilk günkü gibi yanıyor. Ben bu otelden şans eseri çıkan Hilmi Altın, eşimi ve kızımı burada bıraktım. Bunun sebebi olan kişiler malum. Beni ve bu kadar aileyi bu acıyla buraya çıkarmak zorunda kalanlar utansın. Biz yana yana çıkıyoruz bu yolları. Acımızı görmek istiyorsanız gözümüzün içine bakın. İlk günden beri yasımızı içimize gömüp, adalet diye bağırarak koşturuyoruz. Yollardayız, adliye kapılarındayız, Danıştay kapılarındayız, Yargıtay peşindeyiz, Cumhuriyet Başsavcılığındayız. Bu acımızla bizi buraya sürüklemeye kimin hakkı var? Bu kadar aileyi, 78 canın ailesini sürüklemeye kimin hakkı var? Birinci dosyada karar çıktı diyoruz. Allah razı olsun o yürekli hakimlerden. Allah razı olsun başkalarına emsal karar çıkaran hakimlerden. Ama o dosya bitmedi Yargıtay'da. Yargıtay'dan o sonucun takipçisiyiz" dedi.

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        MAHMUT TANAL: İNSANLIK MÜZESİ OLARAK AÇILMALI

        Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise otelin insanlık müzesi olarak kamuya açılması gerektiğini belirterek, "Burası bir utanç yeridir. Ve buranın bir an önce insanlık müzesi olarak kamuya açılması lazım. İnsanlık müzesi olarak. Ne yazılması aileler muvafakat ederse buradaki her rahmetlinin, her canın anısını, en sevdiği sözleri ve ne istiyor idiyse onları yazarak buraya gelen insanların en azından o anılarını görmesi ve bir daha başka annelerin, babaların, ailelerin yanmaması, ağlamaması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını hatırlatması açısından burası bir insanlık müzesi olarak inşa edilmeli, kurulmalı" diye konuştu.

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        ERİNÇ SAĞKAN: ADALETE OLAN GÜVENİ TEMELDEN SARSMAKTADIR

        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan da ailelerin adalet mücadelesine destek verdiğini belirterek, "Hepimizin kendimizi bu ailelerin yerine koymamız gerekiyor. Bugün buraya gelebilmek emin olun hiç kolay değil onlar için. Acılarını yaşamak adına değil, adalet çığlıkları duyulsun diye buradalar. Bu adalet çığlığına kulak kabartmamanın, sırtımızı dönmenin vebali çok büyük olur. Çünkü bu aileler sadece kendi çocukları, kendi yakınları için değil; yarın bir daha bu tür felaketler yaşanmasın diye de bu adalet mücadelesini veriyorlar. Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin otel işletmecisi, yöneticileri ve ilgili yerel yönetim sorumluları bakımından verdiği emsal niteliğindeki kararı görüyoruz ve biliyoruz. Bunu Türk hukuk sistemi bakımından son derece olumlu karşılıyoruz. Ancak kamu görevlileri bakımından ilgili kurumların, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gösterdiği direnç, bu ailelerin yaralarını daha da derinleştirmektedir. İlgili görevliler hakkında halen bir kamu davası açılmamış olması ve bu görevlilerin aynı görevlerinin başında bulunuyor olmaları adalete olan güveni temelden sarsmaktadır" dedi.

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        8 YAKININI KAYBEDEN GÜLTEKİN: SİZ TALİMAT VERMEDİKÇE SAVCILIĞIN KILI KIPIRDAMAZ

        Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise acısının katlanmasından endişe ettiği için otelin bulunduğu bölgeye gitmeyip, Bolu Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı. Gültekin, dosyada yaklaşık 6 aydır çalışma yapılmadığını öne sürdü. Gültekin, "Dosyanın savcısının bu dosyayla ilgili 6 aydır yaptığı hiçbir çalışma yok. Son 3 aydır yürüdük, Ulus Meydanı'nda bağırdık, sessiz eylem yaptık, Adalet Bakanına yalvardık. Bakın bomboş bir dosya. Ne kadar tutacaklar onları? Ne kadar tutabilecekler? Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Ben buradan Adalet Bakanına tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen Sayın Bakanım, siz talimat vermedikçe dosyayı önünde tutan, şu önünde bulunduğumuz Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın kılı kıpırdamaz. Kimlerin talimat vermesi lazım da adalet yerini bulsun? Bizim mücadelemiz sürecek. Biz evlatlarımızı unutmayız. Lütfen sizler de tarihin en büyük 6'ncı yangınında 78 canın, şehit evlatlarımızın göz göre göre diri diri yanmasına vesile olan bu hukuksuzluklardan, bu vicdansızlıklardan hesap soruluncaya kadar bizimle birlikte olun. Bu takibi paylaşın" diye konuştu.

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        Galeri
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