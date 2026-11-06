Yedigöller'de sisli havada sonbahar manzarası

Yedigöller Milli Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbaharın gelişiyle renk değişimi yaşandı. 7 ayrı gölün çevresindeki ağaçlar sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünürken, dökülen yapraklar manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Ortaya çıkan sonbahar manzarası sisle birleşirken, bölge dron ile görüntülendi.

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