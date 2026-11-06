Bolu'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 2 kaz telef oldu.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Karşıköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sezer'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan 2 kaz da telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.