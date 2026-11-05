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        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın anne acısı

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın 74 yaşındaki annesi Hatice Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın anne acısı

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın 74 yaşındaki annesi Hatice Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın'dan acı haber geldi. Bir süredir Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 74 yaşındaki Hatice Aydın, yaşamını yitirdi. Hatice Aydın'ın vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Merhume Hatice Aydın’ın cenazesi, 6 Kasım Cuma günü Adana’nın Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camii’nde, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek. Taziyeler ise Adana Neziha Yalvaç Uygulama Oteli’nde kabul edilecek.

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