Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın anne acısı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın'dan acı haber geldi. Bir süredir Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 74 yaşındaki Hatice Aydın, yaşamını yitirdi. Hatice Aydın'ın vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Merhume Hatice Aydın’ın cenazesi, 6 Kasım Cuma günü Adana’nın Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camii’nde, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek. Taziyeler ise Adana Neziha Yalvaç Uygulama Oteli’nde kabul edilecek.

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