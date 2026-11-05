Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 05.11.2026 - 21:29 Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezinde gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yoğun şekilde etkili olan yağışla birlikte yeşil alanlar ve ağaçların üzerleri beyazlamaya başladı.
Kar yağışının ilçede gece boyunca etkili olması bekleniyor.
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