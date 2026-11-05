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        Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçe merkezinde gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Yoğun şekilde etkili olan yağışla birlikte yeşil alanlar ve ağaçların üzerleri beyazlamaya başladı.

        Kar yağışının ilçede gece boyunca etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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