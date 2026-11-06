Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar manzarası

Sonbaharın gelişiyle birlikte Bolu’daki ormanlarda, ağaçların yaprakları sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda da sonbahar renkleri hakim oldu. Renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkındaki manzara dronla görüntülendi.

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