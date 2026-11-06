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        Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar manzarası

        BOLU'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar manzarası

        BOLU'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

        Sonbaharın gelişiyle birlikte Bolu’daki ormanlarda, ağaçların yaprakları sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda da sonbahar renkleri hakim oldu. Renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkındaki manzara dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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