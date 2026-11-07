Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

D100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, D100 kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösterdi. Yağışın ardından bölgedeki yeşil alanlar ve ağaçlar ince bir kar örtüsüyle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yağışın başlamasıyla birlikte güzergahta tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Trafik polisleri ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.