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        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

        D100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

        D100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

        Bolu'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, D100 kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösterdi. Yağışın ardından bölgedeki yeşil alanlar ve ağaçlar ince bir kar örtüsüyle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yağışın başlamasıyla birlikte güzergahta tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Trafik polisleri ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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