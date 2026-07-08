Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.