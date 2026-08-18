Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Antrenör ablası eşliğinde madalya hedefiyle Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor

        Antrenör ablası eşliğinde madalya hedefiyle Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Milli atıcı Çiğdem Özyaman Özenir, antrenör ablası eşliğinde hazırlandığı Akdeniz Oyunları'nda "altın" madalya kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Antrenör ablası eşliğinde madalya hedefiyle Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Milli atıcı Çiğdem Özyaman Özenir, antrenör ablası eşliğinde hazırlandığı Akdeniz Oyunları'nda "altın" madalya kazanmayı hedefliyor.

        Evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Özenir, İtalya'da 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na Bolu'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gölköy'deki atış poligonunda antrenör ablası Betül Türesin eşliğinde hazırlandı.

        Yoğun çalışma temposunun ardından hazırlıklarını tamamlayan Özenir, 19 Ağustos'ta hareket edeceği İtalya'dan madalyayla dönmeyi amaçlıyor.

        - "Ablamla bir şey söylemeden gözlerimizle bile anlaşıyoruz"

        Çiğdem Özyaman Özenir, AA muhabirine, yoğun hazırlık döneminin ardından son antrenmanını yaparak organizasyona hazır olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Özenir, Konya'da milli takım kampına katıldığını, Bolu'ya dönmesinin ardından da çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

        Katar'da bu yıl düzenlenen özel turnuvaya katıldığını ve finale yükselme başarısı gösterdiğini dile getiren Özenir, "Orada final atma şansım oldu. Finalde elendim. Temmuz ayında da İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finale girmek için barajda kaldım. Orada da barajda elendim. Akdeniz Oyunları'nda ise şeytanın bacağını kırarız diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Özenir, başarının temelinde emek, çalışma ve fedakarlığın bulunduğunu vurgulayarak, "Emek, çalışma ve fedakarlık olmadığı sürece başarılı olacağımızı düşünmüyorum. Disiplinli ve programlı çalıştığımız sürece iyi sonuçlar alırız. Ben de bu şekilde çalıştım ve güzel sonuçlar elde edeceğimi umut ediyorum." dedi.

        REKLAM

        Antrenörünün ablası olmasının kendisine avantaj sağladığını anlatan Özenir, "Ablamla bir şey söylemeden gözlerimizle bile anlaşıyoruz. Uyumluyuz. Ben onun, o da benim alanlarımı biliyor. Bundan dolayı daha iyi koordine oluyoruz." diye konuştu.

        - Antrenör Betül Türesin: "Kardeşimi olimpiyatlarda tekrar görmek istiyorum"

        Antrenör Betül Türesin de kardeşine güvendiğini ifade etti.

        Kardeşinin yoğun emek verdiğine dikkati çeken Türesin, kamp döneminde ailesinden, evinden, çocuğundan ve eşinden ayrı kalan kardeşine her zaman destek olmaya çalıştığını söyledi.

        Türesin, abla-kardeş olarak hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Olimpiyat kotası almak istiyoruz. Kardeşimi olimpiyatlarda tekrar görmek istiyorum. Hedefe ulaşmak için adım adım çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?

        Benzer Haberler

        Bolu'da 69 yaşındaki kadın evinin balkonunda ölü bulundu
        Bolu'da 69 yaşındaki kadın evinin balkonunda ölü bulundu
        Bolu'da mahalleli şikayet etti, polis ekipleri harekete geçti
        Bolu'da mahalleli şikayet etti, polis ekipleri harekete geçti
        AK Parti Grup Başkanvekili Usta geçirdiği kazada yaralandı
        AK Parti Grup Başkanvekili Usta geçirdiği kazada yaralandı
        Abant'ta Hacet Bayramı renkli görüntülere sahne oldu
        Abant'ta Hacet Bayramı renkli görüntülere sahne oldu
        Bolu'da jandarmadan hasat döneminde yangın denetimi
        Bolu'da jandarmadan hasat döneminde yangın denetimi
        Bolu'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
        Bolu'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı